Cá nhân vay ngân hàng cũng cần được hỗ trợ

Chị Hằng Nguyễn (ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết từ trước đến nay chị sử dụng thẻ tín dụng của Vietcombank. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại TP.HCM, nhu cầu dùng thẻ tín dụng của chị giảm hẳn, thu nhập còn giảm mạnh hơn. Theo quy định, sau 45 ngày, chủ thẻ mới phải thanh toán tiền chi tiêu, nếu không trả sẽ bị tính lãi. "Ở thời điểm bình thường thì 45 ngày là thoải mái, nhưng ở thời điểm hiện tại, 45 ngày vẫn rất eo hẹp. Dịch kéo dài 3 tháng là 3 tháng thu nhập giảm mạnh. Thế nên tôi chỉ mong ngân hàng (NH) có chính sách nào hỗ trợ, như cho trả góp 0% những tháng sau đó", chị Hằng Nguyễn nêu ý kiến.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê về việc làm 6 tháng đầu năm 2021, quý 2/2021, cả nước có 12,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 bao gồm người bị mất việc làm , phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập… Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong quý 2/2021 là 49,9 triệu người, giảm 65.000 người so với quý trước và tăng gần 1,8 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động tăng, trong đó khu vực đô thị tăng mạnh hơn nông thôn. Thu nhập của lao động làm công ăn lương quý 2 đạt 6,8 triệu đồng, giảm 411.000 đồng so với quý trước. Ngoài ra Tổng cục Thống kê còn công bố kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2020, thu nhập bình quân 1 người mỗi tháng khoảng 4,2 triệu đồng, giảm 1% so với năm 2019, trong khi đó chi tiêu bình quân hộ gia đình là 2,89 triệu đồng/người/tháng, tăng 13% so với 2018…