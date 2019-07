Cá nuôi lồng bè chết hàng loạt, dân kéo đến cơ sở chế biến hải sản 'lụi'

Trước sự chứng kiến của lực lượng Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Công an TP.Vũng Tàu và các ngành chức năng, nhiều người dân đã mở hàng loạt nắp cống; phát hiện hệ thống thu gom nước thải từ việc chế biến hải sản do HTX Vĩnh Hưng tự ý xây dựng. Ông Lê Xuân Tú, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Long Sơn, cho biết HTX Vĩnh Hưng chỉ được phép đóng gói cá khô. Tuy nhiên, tại hiện trường, người dân phát hiện và mở các nắp cống của nhiều hầm chứa nước rửa, sơ chế cá bò bốc mùi hôi nồng nặc; xác cá vẫn còn nằm trong các hầm chứa chưa được thu gom xử lý.