Các chuyến bay quốc tế thực hiện thế nào trong thời gian tới?

Cụ thể, với đường bay Quảng Châu ( Trung Quốc ) - TP.HCM vẫn do Vietnam Airlines khai thác vào thứ 6 hàng tuần. Đường bay Nhật Bản do Vietnam Airlines và Vietjet Air khai thác với 2 chuyến/tuần, đường bay Seoul (Hàn Quốc) đi Hà Nội/TP.HCM 2 chuyến/tuần, đường bay Đài Bắc (Đài Loan) đi Hà Nội, TP.HCM 2 chuyến/tuần cũng do Vietnam Airlines và Vietjet Air khai thác. Đường bay đi Campuchia và Lào tần suất 1 chuyến 1 tuần do Vietnam Airlines khai thác.