Các YouTube bỏ túi hàng trăm tỉ đồng

Trong Top 10 nhà sáng tạo YouTube nổi bật nhất năm 2020, MixiGaming (Độ Mixi) đứng đầu với 4,27 triệu người đăng ký. Xếp thứ 2 trong danh sách này là kênh Trấn Thành Town của MC Trấn Thành với nội dung giải trí . Theo sau là kênh Hau Hoang; Thiên An Official; Anh Thám Tử; Cris Devil Gamer; Di Di; Gãy Media; FAP TV và Quynh Tran JD & Family - Cuộc sống ở Nhật.

Theo ước tính trên trang Social Blade, kênh MixiGaming hiện có 4,45 triệu người đăng ký và có hơn 1,2 tỉ lượt xem. Tổng cộng ước tính kênh này có thu nhập từ 145.700 USD - 2,3 triệu USD trong vòng 1 năm. Quy đổi theo tỷ giá hiện tại, ước tính thu nhập của kênh MixiGaming thu về từ 3,35 tỉ đồng - gần 53 tỉ đồng. Còn kênh Trấn Thành Town của MC Trấn Thành hiện có 4,6 triệu người đăng ký theo dõi và tổng số lượt xem video đạt hơn 938,7 triệu. Ước tính trong vòng 1 năm, kênh giải trí này thu nhập được từ 70.500 USD - 1,1 triệu USD, tương đương từ hơn 1,6 tỉ đồng - 25,3 tỉ đồng. Thứ ba là kênh nhạc chế Hau Hoang hiện có 6,97 triệu người đăng ký và có hơn 2,16 tỉ lượt xem. Social Blade ước tính kênh nhạc chế này trong vòng một năm thu về từ 62.700 USD - 1 triệu USD, tương đương từ 1,44 tỉ đồng - 23 tỉ đồng. Trong khi đó, kênh Thiên An Official hoạt động trong lĩnh vực giải trí dù được xếp hạng thứ 4 trong danh sách 10 nhà sáng tạo YouTube nhưng thu nhập của kênh này chỉ đứng sau MixiGaming. Thiên An Official hiện có 3,27 triệu người đăng ký với hơn 1 tỉ lượt xem và được ước tính có thu nhập từ 125.900 USD - 2 triệu USD trong vòng một năm, tương đương hơn 2,87 tỉ đồng - 4,6 tỉ đồng.