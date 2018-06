Cấm nhân viên đường sắt dùng điện thoại thông minh

Cụ thể, theo Nghị quyết mới nhất của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), thì gác ghi, lái máy, trực ban, gác chắn... là những chức danh, vị trí công tác trực tiếp liên quan đến an toàn chạy tàu, chỉ cho phép sử dụng điện thoại thông thường chứ không được sử dụng điện thoại thông minh.

Cùng với đó, VNR giao Ban An ninh - an toàn phối hợp với các đơn vị liên quan, kịp thời tổ chức phân tích các vụ tai nạn, sự cố, xác định rõ nguyên nhân, quy trách nhiệm, chấn chỉnh ngay công tác an ninh an toàn giao thông đường sắt công tác.

Lực lượng chức năng có trách nhiệm trực tiếp thực hiện việc kiểm tra, giám sát các đơn vị đảm bảo tuân thủ nghiêm quy trình tác nghiệp, đề xuất biện pháp xử lý đối với tổ chức, cá nhân không tuân thủ, vi phạm quy trình và các giải pháp hữu hiệu trước mắt cũng như lâu dài nhằm kiểm soát an toàn giao thông đường sắt.

Tổng công ty cũng sẽ thành lập Ban chỉ đạo lập lại kỷ cương an toàn đường sắt do Tổng giám đốc làm Trưởng ban, tập trung toàn bộ lực lượng cho đợt cao điểm đảm bảo an toàn chạy tàu (trong 3 tháng, từ tháng 6 - 8.2018), đảm bảo không để xảy ra các vụ tai nạn, sự cố nghiêm trọng do chủ quan.

Trước đó, trong 6 ngày cuối tháng 5 đã xảy ra 5 tai nạn đường sắt nghiêm trọng, làm 2 người chết, hơn 11 người bị thương, nhiều đoạn ray, toa xe, đầu máy bị hư hỏng nặng, gây ách tắc giao thông đường sắt.