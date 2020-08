Campuchia dẫn đầu mua nguyên phụ liệu dệt, may, da giày từ Việt Nam

Theo Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nguyên phụ liệu dệt , may, da, giày của cả nước 7 tháng năm nay đạt gần 924,27 triệu USD, giảm 18,7% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện Camphuchia là thị trường đứng đầu về tiêu thụ nhóm sản phẩm này của Việt Nam với 128,11 triệu USD, chiếm 13,86% trong tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày của cả nước. Tuy nhiên lượng mua từ nước này cũng giảm 19,35% so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung trong 7 tháng, lượng hàng hóa từ Việt Nam xuất sang Campuchia giảm 6,4% khi đạt 2,39 tỉ USD. Trong đó, có 4 mặt hàng đạt trị giá trăm triệu USD, chiếm tỷ trọng cao nhất từ 5,35% - 19,86% trong tổng kim ngạch xuất khẩu và đều sụt giảm so với cùng kỳ. Các mặt hàng đó là sắt thép các loại đạt 475,68 triệu USD; Hàng dệt, may đạt 324,45 triệu USD; Xăng dầu các loại đạt 149,58 triệu USD; Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày đạt 128,11 triệu USD. Riêng nhóm hàng rau quả có kim ngạch tăng mạnh 194,27% so với cùng kỳ năm trước khi đạt 4,38 triệu USD. Kế đến là mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ cũng tăng 96,66% và đạt 9,18 triệu USD; Hàng thủy sản tăng 71,05% đạt 33,86 triệu USD...