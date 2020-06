Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình thu phí không dừng từ 10.6

Đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí (Công ty TNHH Thu phí tự động VETC) sẽ triển khai dán thẻ, miễn phí dán thẻ lần đầu và mở tài khoản giao thông cho tất cả các phương tiện tại 2 điểm dừng nghỉ trên cao tốc (Km227) tất cả các ngày trong tuần.

Các phương tiện chưa dán thẻ, chưa nạp tiền vào tài khoản giao thông hoặc tài khoản giao thông không đủ tiền để trả phí không lưu thông vào làn dành riêng cho xe ETC. Trường hợp cố tình lưu thông vào làn dành riêng cho xe ETC sẽ bị xử lý theo điểm c khoản 4 điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng lưu ý với khách hàng khi mua vé tháng/quý tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình chưa dán thẻ thu phí tự động cần đưa xe và giấy tờ đến các điểm dán thẻ (xe đã dán thẻ khi mua vé tháng/quý cần kiểm tra đảm bảo thẻ còn nguyên vẹn trên xe).

Từ tháng 7 tới, Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ sẽ không bán vé tháng/quý thủ công (MTC), khách hàng không dán thẻ thu phí tự động sẽ không mua được vé tháng/quý MTC.

Khách hàng khi mua vé tháng/quý ETC bằng tiền mặt bắt buộc phải lấy phiếu thu (trong quý 3/2020) để xác nhận việc mua vé tháng/quý phục vụ việc lưu thông qua trạm thu phí (khi nhân viên soát vé yêu cầu kiểm tra).