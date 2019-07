'Cao tốc thương mại' nối Việt Nam với thế giới

Phát biểu tại lễ ký kết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng sự kiện này sẽ mở ra chân trời mới hợp tác rộng lớn, toàn diện và phát triển mạnh mẽ hơn của VN và EU. “EU với tầm nhìn hướng Đông đã coi VN, một quốc gia đang phát triển nằm cách xa nửa vòng trái đất để làm đối tác. Là quốc gia giàu tiềm năng phát triển năng động hàng đầu tại Đông Nam Á, thực hiện chính sách đối ngoại đa phương, đa dạng hóa quan hệ, với tầm nhìn mạnh mẽ về hội nhập quốc tế sâu rộng, VN rất vui mừng hợp tác với EU ở phía Tây bán cầu, một nền văn minh tiên tiến, một khối kinh tế phát triển hiện đại, hùng mạnh hàng đầu thế giới, cũng như mở rộng hợp tác song phương với 28 nước thành viên”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Khi được hỏi về điểm khác biệt giữa hiệp định này với các hiệp định mà EU đã ký tại buổi họp báo quốc tế do hai bên đồng tổ chức sau lễ ký kết, Cao ủy Thương mại EU Malmstrom đã không ngần ngại trả lời: “This is the best, of course!” (Tất nhiên, đây là hiệp định tốt nhất - tạm dịch). Bà Malmstrom nhấn mạnh đây thực sự là FTA (hiệp định tự do thương mại) tham vọng nhất mà EU đã từng ký, và bày tỏ sự hài lòng lớn trước việc hai bên đã đạt được những mục tiêu rất xa trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác năng lượng, phát triển bền vững.