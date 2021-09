Chỉ số sản xuất tại TP.HCM lao dốc gần 50%

Báo cáo của Bộ Công thương cho thấy, trong tháng 8, chỉ số sản xuất tháng 8 so với cùng ký năm trước tại nhiều địa phương giảm mạnh. Mức giảm cao nhất là tỉnh Bến Tre giảm 60,1%; Đồng Tháp giảm 59,1%; TP.HCM giảm 49,2%; Vĩnh Long giảm 41,5%; Tây Ninh giảm 36,9%; Sóc Trăng giảm 31,4%; Hậu Giang giảm 29,5%; Khánh Hòa giảm 28,6%; Tiền Giang giảm 27%; Cần Thơ giảm 25,9%; Kiên Giang giảm 25,6%; Long An giảm 20,9%; Đà Nẵng giảm 17,1%; An Giang và Quảng Nam cùng giảm 15,5%; Đồng Nai giảm 13,3%; Bình Dương giảm 12,6%; Hà Nội giảm 6,4%; Bà Rịa-Vũng Tàu giảm 3,7%.