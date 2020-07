Chỉ số tồn kho nhiều mặt hàng sản xuất tăng trên 100%

Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020 vừa được Bộ Công thương công bố hôm qua (10.9) cho thấy chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tính đến 30.6 tăng 26,7% so với cùng thời điểm năm trước (cùng thời điểm năm 2019 tăng 16,1%).

Trong đó, một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao so với cùng thời điểm năm trước như: sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng đến 156,2%; sản xuất xe có động cơ tăng 129,6%; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế tồn kho tăng gần 62%; sản xuất trang phục tăng 39,4%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng gần 39%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 38,4%...

Báo cáo cũng nêu rõ, với dệt may, lượng đơn hàng bị hủy , hoãn đều chủ yếu tập trung trong khoảng thời gian tháng 5 và tháng 6. Tập đoàn dệt may Việt Nam (Vinatex) ước tính ngành dệt may có thể mất tới 50% đơn đặt hàng trong tháng 5.