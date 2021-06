Chiếm 1,43 triệu tỉ đồng, tỷ trọng tiền mặt vẫn còn quá nhiều

Đáng chú ý, sau một thời gian dài được kéo giảm, trong năm 2021, có những thời điểm tỷ trọng này lại tăng lên. Cụ thể, cuối năm 2020 là 11,05%, nhưng tháng 1.2021 tăng lên 12,11%; và tháng 2 là 12,21%; tháng 3 và tháng 4 giảm nhẹ, còn lần lượt 11,55% và 11,53%.

Vẫn theo số liệu từ cơ quan này, tính đến hết tháng 4, tổng phương tiện thanh toán toàn nền kinh tế (chưa bao chưa loại các khoản phát hành giấy tờ có giá do các tổ chức tín dụng khác trong nước mua) đạt hơn 12,46 triệu tỉ đồng. Với tỷ lệ 11,53%, thì tiền mặt trong nền kinh tế hiện đang có khoảng 1,43 triệu tỉ đồng.

Điều đáng nói, ngày 30.12.2016, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 2545/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 (Quyết định 2545/QĐ-TTg). Chỉ tiêu quan trọng nhất là đến cuối năm 2020, tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở mức thấp hơn 10%.

Thống kê từ NHNN cũng cho thấy, tính đến cuối tháng 4, có trên 79 tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán triển khai thanh toán qua internet và 44 tổ chức thanh toán qua điện thoại di động. Toàn thị trường hiện có khoảng hơn 271.000 POS và hơn 19.000 ATM. Giao dịch qua kênh internet tăng tương ứng 65,9% về số lượng và 31,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020; giao dịch qua kênh điện thoại di động tăng tương ứng 86,3% về số lượng và 123,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020; giao dịch qua kênh QR tăng tương ứng 95,7% về số lượng và 181,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020.