Cho người sử dụng lao động vay hơn 99 tỉ đồng trả lương cho NLĐ

Dự kiến trong ngày 30.7 có 19 tỉnh gồm: Hưng Yên, Ninh Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang, Yên Bái, Thái Nguyên, Cao Bằng, Hà Giang, Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình , Bình Định, Khánh Hòa, Gia Lai, Bình Thuận, Vĩnh Long, An Giang và Hậu Giang được Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục giải ngân 56 tỉ đồng từ gói hỗ trợ trả lương ngừng việc , trả lương phục hồi sản xuất do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19