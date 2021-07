Chợ truyền thống kinh doanh theo ngày chẵn - lẻ

Ngày 22.7, UBND P.6, Q.10 phát thông báo tìm người đến chợ Nguyễn Tri Phương từ ngày 10 - 21.7, cá nhân đến sạp 24 Thơ bán tôm khô, cá khô liên hệ với trạm y tế để được hướng dẫn khai báo y tế do có ca F0 liên quan tại quầy sạp này. Tháng 6, chợ Nguyễn Tri Phương từng bị tạm đóng để thực hiện khử khuẩn, phòng chống dịch Covid-19 do có ca F0 vào chợ. Đến đầu tháng 7, chợ được mở cửa hoạt động trở lại với hình thức giãn cách, cũng là 1 trong 3 chợ truyền thống được mở lại sớm nhất sau thời gian tạm ngưng hoạt động để phòng dịch nhưng lại tiếp tục ngưng vì ca F0.

Trước đó, ngày 21.7, Sở Công thương TP.HCM có hướng dẫn cho TP.Thủ Đức, các quận huyện tổ chức hoạt động các chợ đảm bảo an toàn để cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân trên địa bàn TP. Trong đó, Sở đưa ra mô hình chợ an toàn như phát phiếu vào chợ để hạn chế người vào, tổ chức cho tiểu thương kinh doanh theo hình thức luân phiên, xen kẽ. Chẳng hạn, phân chia thời điểm, vị trí bán hàng xen kẽ hoặc chia theo ngày chẵn - lẻ… mục đích giảm sự tập trung và đảm bảo giãn cách khi kinh doanh mua sắm. Ngoài ra, Sở yêu cầu các đơn vị quản lý chợ và địa phương nghiên cứu bố trí vách ngăn/màng ngăn trong suốt giữa các hộ tiểu thương, gian bán hàng, giữa người mua và bán, tiểu thương niêm yết bảng giá rõ ràng để khách thuận tiện mua sắm, phát thẻ đi chợ cho người dân 2 - 3 ngày/lần, mỗi hộ được phát 10 - 15 thẻ trong 30 ngày. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động các chợ truyền thống cũng được Sở đề cập như cài app đặt lịch đi chợ đã được thí điểm tại vài chợ khu vực TP.HCM trong thời gian qua.

Trưa 23.7, sau khi rời chợ về nhà lúc 11 giờ 30, qua điện thoại, bà Sáu (ngụ đường Hàn Hải Nguyên, Q.11), kinh doanh rau củ quả tại chợ Bình Thới (Q.11), cho hay các thủ tục vào ra chợ nay rất nhiều. Từ sát khuẩn, khai báo, đo nhiệt độ , khoảng cách đến việc tiểu thương chỉ được bán một ngày, nghỉ một ngày để cho người khác bán, theo hình thức luân phiên… “Mất thêm chút thời gian, bán chỉ bằng nửa thời gian so với trước, khách đến chợ cũng đìu hiu hơn, giảm nhiều lắm, nhưng phải ra chợ, phải giữ mối lái, nghỉ lâu quá họ quên mình, mình cũng quên họ luôn, trong khi đây là nghề “đong gạo” cho cả nhà ngày 3 bữa suốt 25 năm qua”. Hỏi đi bán vậy có sợ dịch không? Bà nói ngay: “Vừa kinh doanh vừa thấp thỏm đến “to tim”. Hôm qua nghe chợ bên Q.10 (chợ Nguyễn Tri Phương - PV) mới mở 2 tuần đóng cửa lại vì có Covid-19. Họ làm kỹ đến vậy rồi Covid-19 vẫn lọt vô. Chị em tiểu thương chợ Bình Thới tụi tui tự bảo nhau, đi một đường, về một đường. Mua bán giữ khoảng cách và khẩu trang 24/24 để an toàn, còn có cái mà làm ăn kiếm tiền trong mùa dịch”.

Bà Thiện (68 tuổi, ngụ đường Nguyễn Thị Nhỏ, Q.Tân Bình) được con cháu ví là “kiện tướng” đi chợ, bởi khi không có dịch, sáng đi bộ thể dục về là bà ghé chợ mua thức ăn tươi mỗi ngày. Những ngày dịch Covid-19 tái bùng phát, bà ngày đi, ngày nghỉ. Hôm chợ Tiên Phước có ca F0 vào chợ, chợ tạm đóng. Bà nghỉ ở nhà đúng 4 ngày, sang ngày thứ 5, gọi cháu chở sang chợ Bình Thới, chợ dân sinh duy nhất trong khu vực còn hoạt động, để mua thức ăn. Bà nói: “Không đi chợ thì con cháu không có cái rau mà ăn. Nay 3 - 4 ngày mới đi chợ 1 lần, nhưng nói thật giờ tuổi này rồi, đi chợ hơi ngại. Mấy đứa con không cho đi, từ ngày mai thì ở nhà luôn để nhà nước chống dịch. Có muối ăn muối, có mắm ăn mắm. Mình tuổi cao, đi có mệnh hệ gì hối hận không kịp”.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công thương, phân tích: “Có nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong hoạt động chợ, siêu thị ngay mùa dịch do tính chất hoạt động tập trung đông người. Nhưng, không vì vậy mà chúng ta chấp nhận để các địa điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân tiếp tục đóng cửa. Ngoài áp dụng mô hình chợ an toàn phân luồng theo ngày chẵn - lẽ, các quầy sạp dựng vách ngăn, phân luồng, bán hàng đồng giá... giúp hạn chế tối đa tiếp xúc giữa người mua và bán sẽ đảm bảo an toàn cao nhất. Mở lại các chợ an toàn vừa chia sẻ áp lực cho siêu thị , vừa giảm nguy cơ lây nhiễm trong siêu thị.