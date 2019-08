'Cho vay tiêu dùng' qua tiệm cầm đồ

Chúng tôi thử vào cửa hàng cầm đồ K. trên đường Tôn Đản, Q.4. Sau khi trình bày nhu cầu cần tiền, chủ cửa hàng cho biết có nhận cầm cố các loại xe máy, xe đạp, ô tô, sổ đỏ. "Tuy nhiên, sổ đỏ thì phải ra công chứng làm thủ tục nên sẽ mất thời gian hơn. Nếu cầm cố xe máy thì tùy đời xe, loại xe... số tiền được vay tối đa khác nhau. Chẳng hạn nếu cầm 10 triệu đồng thì LS được tính 5%/tháng và tiền lãi được chia làm 4 tuần. Nếu khách hàng chỉ cầm cố 1 tuần thì chỉ trả lãi trong tuần", vị này nói. Quy đổi, LS này tương đương 60%/năm.

Mức LS này quy đổi tương đương 0,27%/ngày, hay 8,1%/tháng và 97,2%/năm. Khi chúng tôi thắc mắc về thời gian vay quá lâu trong khi nhu cầu chỉ cần 1 tháng, nhân viên cho biết quy định của công ty là cho vay 1 năm. Việc cho vay 1 tháng chỉ dành cho tài sản là cà vẹt ô tô và LS cũng sẽ thấp hơn. Với thời gian vay kéo dài như vậy, nếu khách hàng muốn trả trước hạn thì sẽ tính phí là 8%/số dư nợ gốc. Mức phí phạt trả trước hạn sẽ giảm còn 5%/số dư nợ gốc nếu như khách hàng đã vay từ 9 tháng trở lên.

Trong đó giấy phép về an ninh trật tự là do cơ quan công an có thẩm quyền cấp. Tuy nhiên, nếu so với dịch vụ cho vay tiêu dùng cá nhân của các công ty tài chính thì điều kiện của dịch vụ cầm đồ là rất dễ. Bởi vậy hầu như mọi cá nhân, doanh nghiệp đều có thể mở được tiệm cầm đồ. Trong khi đó, để xin phép lập công ty tài chính tín dụng tiêu dùng mà không phải là ngân hàng, thì doanh nghiệp phải có vốn điều lệ tối thiểu 500 tỉ đồng. Điều kiện đối với chủ sở hữu công ty tài chính là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập do Ngân hàng Nhà nước quy định; Người quản lý, người điều hành, thành viên ban kiểm soát có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của luật Các tổ chức tín dụng năm 2010…