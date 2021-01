Chủ đầu tư cũng góp phần đẩy giá bất động sản

Tại Hà Nội, theo con số điều tra của Hội Môi giới bất động sản (BĐS) Việt Nam (VARs), nhiều dự án ở phía tây Hà Nội có sự đột biến về giá. Nếu như hồi đầu năm giá từ khoảng 30 triệu đồng/m2 thì đến cuối quý 3/2020, giá đã tăng lên 50 - 55 triệu đồng/m2. Tại các tỉnh như: Bắc Ninh và Bắc Giang, giá đất nền những tháng cuối năm cũng tăng mạnh so với 6 tháng đầu năm 2020.

Tại TP.HCM, một trong số các điểm nóng về tăng giá BĐS thời gian qua là Q.9 với giá bán căn hộ chung cư đã chạm mức 60 triệu đồng/m2, tại Q.Thủ Đức lên đến 90 triệu đồng/m2. Trong khi đó, tại H.Bình Chánh, Q.12 giá căn hộ cũng đang chào bán ở mức 40 triệu đồng/m2. Mức giá này tăng gần gấp đôi so với các dự án mở bán trước đó ở cùng khu vực. Tại Q.2, mới đây Công ty phát triển BĐS Masterise Homes giới thiệu dự án Masterise Lumiere Riverside với mức giá được chào bán lên đến 120 triệu đồng/m2 dù dự án mới đang trong giai đoạn ép cọc. Trong khi kế đó, dự án đã giao nhà, dân đã vào ở giá cũng chỉ 60 triệu đồng/m2.

Tại Q.10, Tập đoàn Sunshine mở bán căn hộ Sunshine Continental với giá 120 triệu đồng/m2. Mức giá này cao hơn gần gấp đôi so với căn hộ sát bên đó là Kingdom 101 của Công ty Hoa Lâm đã giao nhà. Tại Q.1, trên thị trường đang xuất hiện thông tin chào bán căn hộ Spirit of Saigon nằm đối diện chợ Bến Thành do Công ty TNHH Sài Gòn Glory làm chủ đầu tư với giá lên đến 23.000 USD/m2.