Chủ đầu tư dự án Hưng Thịnh Cát Tường bán khống nhiều nền đất

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Long An, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Bất động sản Hưng Thịnh (không liên quan Tập đoàn Hưng Thịnh tại TP.HCM) - chủ đầu tư khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường tọa lạc tại xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã bán khống nhiều nền đất tại dự án này.

Vẽ nhiều bản đồ phân lô khác nhau

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiếp nhận 360 lượt đơn của người dân tố cáo lãnh đạo Công ty Hưng Thịnh gồm: bà Nguyễn Kim Phượng, Nguyễn Thị Kim Liên, Lê Hữu Hào, Trần Văn Tuấn, Nguyễn Phú Thuận lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để bán nền đất tại dự án này, Công ty Hưng Thịnh đã vẽ ra nhiều bản đồ phân lô khác nhau để ký hợp đồng với khách hàng, không dựa trên bản đồ phân lô được phê duyệt để xác nhận vị trí lô nền. Không những vậy, dù dự án chỉ được cấp chủ trương đầu tư với diện tích gần 95.000 m2 nhưng Công ty này đưa ra thông tin về giai đoạn mở rộng 27 ha và 2 bản đồ phân lô tự vẽ để ký hợp đồng. Thực tế phần mở rộng này không được cấp chủ trương đầu tư và Công ty Hưng Thịnh không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nào thuộc phần diện tích mở rộng này. Đây được xem là thủ đoạn lừa khách hàng.

Công ty Hưng Thịnh vẽ nhiều lô đất bán khống cho khách hàng để lừa đảo Ảnh: Đình Sơn

Theo xác nhận của Sở Xây dựng, bản đồ phân lô được phê duyệt chỉ có 14 khu, với 564 lô nhưng bản đồ phân lô giao dịch với khách hàng có đến 32 khu với 1.299 lô. Thủ đoạn này nhằm lôi kéo, ký nhiều hợp đồng bán lô nền với khách hàng. Đến thời điểm này, cơ quan chức năng xác định Công ty Hưng Thịnh đã bán 639 trên tổng số 564 lô nền được duyệt, vượt quá số lô nền trên phần diện tích đất công ty được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 314 lô nguyên và 98 lô chỉ có một phần. Không những thế, công ty này còn ký 35 hợp đồng sang nhượng ki-ốt chợ, trong khi khu thương mại, dịch vụ của dự án không có trên thực tế.

Công ty Hưng Thịnh đã thu về hơn 168 tỉ đồng qua 3 tài khoản của công ty Hưng Thịnh và 3 tài khoản cá nhân của Nguyễn Phú Thuận. Số tiền thu được này được sử dụng vào nhiều giao dịch cá nhân, mở sổ tiết kiệm, thanh toán xây biệt thự, mua đất thực hiện dự án, chuyển sang tài khoản cá nhân cho Nguyễn Kim Phượng 42 tỉ đồng. Các giao dịch này không liên quan thực hiện dự án mà sử dụng cho mục đích cá nhân, có dấu hiệu chiếm đoạt nguồn tiền thanh toán hợp đồng của khách hàng.

Khởi tố vụ án, truy tìm nhiều đối tượng

Được biết công ty này được thành lập ngày 19.5.2017 và đến ngày 15.6.2017 công ty này được cấp chủ trương đầu tư dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường với diện tích gần 95.000 m2. Từ ngày công ty thành lập đến nay đã 3 lần thay đổi đăng ký kinh doanh và theo đó cũng thay đổi nhiều người đại diện pháp luật, giám đốc công ty lần lượt là Nguyễn Kim Phượng, Nguyễn Thị Kim Liên, Lê Hữu Hào. Hiện dự án chưa hoàn thành việc giải phóng mặt bằng và giao đất phần còn lại, chưa hoàn thành xây dựng hạ tầng, trễ tiến độ so với quy định…

Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, truy lùng nhiều đối tượng Ảnh: Đình Sơn

Đến ngày 28.8, Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án Hưng Thịnh Cát Tường. Cơ quan điều tra cũng đã có thông báo truy tìm các đối tượng gồm: Nguyễn Kim Phượng (44 tuổi, hộ khẩu thường trú tại phường 9, quận 4, TP.HCM), từng là giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Hưng Thịnh từ tháng 5.2017 đến 8.2018; Nguyễn Thị Kim Liên (42 tuổi, hộ khẩu thường trú tại xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre), từng là giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Hưng Thịnh từ cuối năm 2018 đến tháng 3.2019; Lê Hữu Hào (39 tuổi, hộ khẩu tại xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang), làm giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Hưng Thịnh từ tháng 4.2019 đến nay; Nguyễn Phú Thuận (42 tuổi, hộ khẩu tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), tổng giám đốc kiêm chủ tài khoản Công ty Hưng Thịnh.

Báo Thanh Niên cũng đã có hàng loạt bài viết phản ánh về Công ty Hưng Thịnh và dự án Hưng Thịnh Cát Tường.