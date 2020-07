Chu kỳ lập đỉnh của bất động sản đang tới ?

Dự đoán thứ nhất là giá bất động sản sẽ tăng trong 6 tháng cuối năm, thậm chí sẽ đạt đỉnh vào đầu năm 2021. Lí do, đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Trung Quốc dịch chuyển sang Việt Nam, được kỳ vọng tăng cao. Các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) tiếp tục phát huy tác dụng và Hiệp định Thương mại tự do mới giữa Việt Nam và EU (EVFTA) đã được phê duyệt và có hiệu lực vào nửa cuối năm nay.