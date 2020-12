Chưa tết, giá thịt heo đã tăng

Cách đây 3 ngày, giá heo hơi bán ra của các công ty lớn đều tăng mạnh từ 2 - 3 giá. Heo hơi của CP Việt Nam hiện bán giá 74.500 đồng/kg do khan hàng trong ngắn hạn. Một số trang trại lớn lại giữ heo lại, không bán sớm để heo lớn hơn, bán giá tốt hơn dịp năm mới khiến nguồn hàng thiếu, buộc phải tăng giá để thu mua. Thứ hai, lượng heo từ Thái về giảm mạnh, trước 45 xe, nay còn 35 - 40 xe mỗi ngày. Do ảnh hưởng Covid-19 , phía đường biên Campuchia siết không cho heo từ Thái về VN qua đường cửa khẩu Campuchia, chỉ nhập qua đường Lào. Ngoài ra, do đồng baht Thái tăng, nên giá heo nhập về từ Thái cũng tăng trên 70.000 đồng/kg ngay tại cửa khẩu.

Thông tin từ các cửa khẩu giáp ranh Lào, trung bình mỗi ngày có khoảng 35 - 40 xe heo với khoảng 6.000 - 6.500 con heo thịt được nhập về từ Thái, chủ yếu qua các cửa khẩu miền Trung. Trong đó, nhập khẩu chính ngạch khoảng 30 - 35 xe, còn lại tiểu ngạch. Giá heo Thái giao dịch tại cửa khẩu đến nay cũng đã hơn 70.000 đồng/kg, tăng 2 giá so với cách đây 1 tuần, thậm chí có ngày thương lái hét giá lên 73.000 đồng/kg.

Chiều 24.12, trao đổi với Thanh Niên, ông N.T.P, nhà nhập khẩu thịt lớn tại TP.HCM, cũng khẳng định lượng thịt đông lạnh các loại (gồm heo, gà, bò) đang được lưu trữ gần đầy các kho, nên thị trường thịt heo dịp tết này nếu có tăng, chỉ tăng cục bộ, ngắn hạn. “Tăng vì người dân vẫn còn quá ưa chuộng thịt heo nóng. Còn thị trường thịt heo nói chung, nguồn hàng thịt nhập sẵn sàng tung ra thị trường là rất lớn. Hàng nhập đủ bán đến hết tháng 3 năm sau. Bây giờ chúng tôi đã ngưng nhập vì nhập về không có chỗ để chứa mà cũng không kịp để bán. Hàng đang tồn kho với lượng lớn nhất từ trước đến nay”, vị này cho biết. Tuy nhiên, có một thực tế là thị trường tiêu thụ thịt heo đông lạnh vẫn còn rất chậm.

Lý do sau thời gian thịt heo có giảm, heo hơi về dưới mốc 70.000 đồng/kg, người tiêu dùng lại quay sang mua thịt heo nóng nhiều hơn, khiến thịt heo đông lạnh chững lại thấy rõ. Thế nhưng, hai hôm nay đã khác. Một chủ cửa hàng bán thịt heo đông lạnh trên đường Lê Văn Sỹ (Q.3, TP.HCM) cho hay giá thịt nhập khẩu tăng vài ba giá trong tuần này do “khách cũ quay lại”. Giá sỉ thịt heo lạnh từ mức 65.000 - 68.000 đồng/kg, tuần này tăng 70.000 - 72.000 đồng/kg. Nhưng so với giá thịt heo nóng, thịt đông lạnh vẫn chỉ bằng 2/3 giá. “Lượng thịt đông lạnh bán ra trong tuần này tăng hơn 20% so với mấy tuần trước. Hy vọng tốc độ này sẽ được duy trì đến tết”, bà chủ cửa hàng này nói.