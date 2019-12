Chuẩn bị khởi công nhiều dự án đầu tư, mở rộng sân bay

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết: Trong năm qua, ACV đã đảm bảo an toàn tuyệt đối cho 740.000 lượt cất hạ cánh với tổng số 116 triệu hành khách thông qua các cảng hàng không trực thuộc. Sản lượng vận chuyển toàn mạng cảng năm 2019 đạt 116 triệu hành khách, tăng 12% so với năm 2018. Trong đó, khách nội địa ước đạt 74 triệu khách, vượt 5% kế hoạch năm, tăng 11% so với năm 2018; Khách quốc tế ước đạt 41,7 triệu hành khách, đạt 98,7% kế hoạch năm, tăng 13,6%. Thị trường nội địa năm 2019 được đánh giá tiếp tục khởi sắc với sự tham gia của hãng hàng không Bamboo Airway, góp phần tăng cao tính cạnh tranh về sản phẩm, dịch vụ, giá vé, đường bay giữa các hãng hàng không nội địa.