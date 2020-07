Chứng khoán và bất động sản sẽ hút tiền tiết kiệm?

GDP quý 2/2020 của Việt Nam tăng trưởng 0,24% so với cùng kỳ năm trước được đánh giá là tốt hơn so với kỳ vọng chung. Do đó, VDSC hy vọng rằng kết quả kinh doanh của các công ty sẽ không quá tệ như dự báo trước đây. Mặc dù vậy, kết quả kinh doanh sẽ có sự phân hóa giữa các nhóm ngành. Trong đó, các doanh nghiệp chủ yếu hoạt động kinh doanh trong nước sẽ có kết quả tốt hơn so với những công ty xuất khẩu… “Ngành chứng khoán là một trong những ngành có kết quả kinh doanh được chúng tôi kỳ vọng sẽ phục hồi mạnh trong quý 2/2020. Sự suy giảm mạnh của thị trường chứng khoán vào cuối tháng 3 vừa qua đã thu hút một lượng lớn tiền mới. Nhờ đó, không chỉ giá cổ phiếu phục hồi mạnh mà giá trị giao dịch cũng tăng đáng kể ”, báo cáo từ VDSC nhấn mạnh.