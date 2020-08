Chung tay chống dịch, NutiFood trao quà dinh dưỡng 10 tỉ đồng cho bộ đội biên phòng

Bác sĩ Trần Thị Minh Nguyệt – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị NutiFood chia sẻ: “NutiFood thực sự biết ơn những hi sinh lớn lao của lực lượng Bộ đội Biên phòng vì sự an toàn của đất nước. Hi vọng sự đồng hành của chúng tôi phần nào tiếp thêm sức mạnh thể chất lẫn tinh thần, giúp các chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ trong cuộc chiến cam go này. Mong rằng dịch sẽ sớm bị đẩy lùi để người dân trở về cuộc sống bình thường, nền kinh tế đi vào ổn định”.