Chuyển đổi nghề cho người sử dụng xe 3-4 bánh tự chế chưa hiệu quả

Các chính sách này từng được triển khai như: đào tạo nghề để giải quyết việc làm hoặc chuyển đổi nghề; hỗ trợ ban đầu cho hộ nghèo và hộ cận nghèo có phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông (mức hỗ trợ 7 triệu đồng/hộ, trường hợp hộ mua xe tải để thay thế thì được hỗ trợ thêm 2 triệu đồng cho một xe tải mua mới); hỗ trợ 100 xe gắn máy hai bánh (15 triệu đồng/xe Honda Wave @) cho hộ nghèo khó khăn nhất, có thu nhập từ 5 triệu đồng/người/năm trở xuống, cùng nhiều chính sách hỗ trợ cho vay vốn với lãi suất ưu đãi và có bù lãi suất cho người vay...

Tuy nhiên, ngày 11.3.2014, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 319 yêu cầu không kéo dài thời gian hỗ trợ việc thay thế các phương tiện thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông. Do vậy, trong giai đoạn hiện nay việc tiếp tục xây dựng đề án chuyển đổi phương tiện đối với các loại xe thô sơ 3 - 4 bánh tự chế là không đủ cơ sở pháp lý để thực hiện.

Đáng nói, có rất nhiều trường hợp sau khi nhận hỗ trợ, đến giao nộp phương tiện cho địa phương, nhưng chỉ một thời gian sau lại tiếp tục mua xe tự chế để hành nghề trở lại.

TS Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia, nhận định chủ trương hạn chế, loại bỏ xe tự chế 3 - 4 bánh không đáp ứng đủ điều kiện an toàn giao thông, bảo vệ môi trường là cần thiết. Song, do chính sách tác động trực tiếp đến an sinh, kế sinh nhai của đối tượng dễ tổn thương là người nghèo, thu nhập thấp nên không dễ dàng để thực hiện. Ngay cả khi Chính phủ đã ban hành lệnh cấm, cơ quan thực thi trực tiếp kiểm tra, xử phạt cũng nhiều khi du di, “mắt nhắm mắt mở” cho qua. Trong khi đó, lời giải căn cơ cho bài toán này là chương trình hỗ trợ người dân chuyển đổi nghề nghiệp lại chưa được thực hiện đúng cách và hiệu quả.