Có 13.400 doanh nghiệp mới ra đời trong tháng 8 bất chấp dịch Covid-19

Báo cáo từ Tổng cục Thống kê cho thấy, dịch Covid-19 mới xuất hiện trở lại vào cuối tháng 7, chưa ảnh hưởng quá nặng nề đến tâm lý cộng đồng doanh nghiệp nên số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 8 vẫn tăng so với tháng 7. Cụ thể, cả nước có 13.400 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 288.800 tỉ đồng và số lao động đăng ký là 96.300 lao động, tăng 1,5% về số lượng doanh nghiệp, tăng 20,7% về vốn đăng ký và tăng 5,4% về số lao động so với tháng 7. Bên cạnh đó, cả nước còn có 4.775 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 1,3% so với tháng trước và có 3.102 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 8%...

Tuy nhiên, tính chung 8 tháng năm 2020, số lượng doanh nghiệp thành lập mới vẫn giảm 2% so với cùng kỳ năm trước. Nhưng ngược lại, tổng số vốn đăng ký là 1,225 triệu tỉ đồng, tăng 6,5%. Nếu tính cả 1,99 triệu tỉ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 26.100 doanh nghiệp khác thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 8 tháng năm nay là hơn 3,218 triệu tỉ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, còn có 32.600 công ty quay trở lại hoạt động, tăng 27,9% so với 8 tháng năm 2019, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 8 tháng lên 121.300 đơn vị, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo khu vực kinh tế, 8 tháng năm nay có 1.697 doanh nghiệp mới ra đời thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước; có hơn 26.300 công ty thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 7,7%; có 60.600 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, giảm 6,3%. Một số ngành, lĩnh vực hoạt động có số công ty thành lập mới tăng trở lại như: sản xuất phân phối điện, nước, gas có 3.394 doanh nghiệp, tăng 247% so với cùng kỳ năm trước; khoa học công nghệ , dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác là 7.724 doanh nghiệp, tăng 1,9%; khai khoáng có 454 doanh nghiệp, tăng 1,1%...

Đặc biệt, do dịch Covid -19 nên trong 8 tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng cao với gần 34.300 doanh nghiệp, tăng 70,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong 8 tháng, trên cả nước còn có 30.600 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, tăng 39,3% so với cùng kỳ năm trước...