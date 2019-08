Có nên 'lướt sóng' vàng?

Tâm lý các nhà đầu tư hiện nay từ tổ chức đến cá nhân đều hướng đến tài sản an toàn, bảo vệ giá trị tài sản nhiều hơn. Vì vậy ngoài việc quan tâm đến vàng, nhiều người vẫn muốn rót tiền sở hữu bất động sản và trái phiếu chính phủ hoặc trái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh vì mức độ an toàn sẽ cao hơn nhiều so với cổ phiếu.