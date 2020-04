Có nên nới 'room' cho người nước ngoài mua nhà?

Trong khi Bộ Xây dựng đang báo cáo phân khúc nhà ở cao cấp, condotel, BĐS nghỉ dưỡng cung vượt cầu thì với việc mở room cho người nước ngoài mua nhà ở phân khúc này càng khiến các doanh nghiệp đổ xô vào đầu tư BĐS cao cấp, gây mất cân đối nguồn cung hơn nữa. Do đó, trước khi nới room cần nghiên cứu cẩn thận, có những đánh giá xác đáng hơn, nhất là về mặt tác động an ninh, an sinh xã hội và đối với cơ hội cho người nghèo mua nhà.

Một lãnh đạo HoREA