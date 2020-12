Cổ phiếu Hoàng Huy vì sao liên tục lao dốc về đáy?

Công an điều tra vụ tai nạn tại Golden Land 275 Nguyễn Trãi Liên quan đến dự án Golden Land 275 Nguyễn Trãi (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) do Công ty CP thương mại Hưng Việt (Công ty Hưng Việt) thuộc Công ty CP đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy làm chủ đầu tư, khoảng 18 giờ chiều 4.12, ông Nguyễn Anh Cường (53 tuổi, cư dân tòa B) đi từ thang máy tại tòa B ra, bước hụt chân, bị rơi từ tầng 2 xuống sàn dưới, với độ cao từ 5 - 6 m. Ngay sau khi phát hiện vụ tai nạn, người dân đã gọi cấp cứu đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, gãy chân, tay, mất nhiều máu… Công an Q.Thanh Xuân cho biết đang vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc. Theo đại diện Ban quản trị chung cư Golden Land 275 Nguyễn Trãi, chiếc thang này do chủ đầu tư lắp đặt thêm, không có trong thiết kế ban đầu, và chưa báo Ban quản trị chung cư. Trong khi đó, Sở Xây dựng Hà Nội xác định, chủ đầu tư đã thi công sai giấy phép cải tạo công trình, tự ý “trổ” cửa thang máy ra tầng 2, khu vực nạn nhân rơi xuống.