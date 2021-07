Cổ phiếu lại đua nhau nằm sàn kéo VN-Index 'bốc hơi' gần 56điểm

Thị trường mở cửa phiên đầu tuần đã chìm trong sắc đỏ. Càng về sau, lượng cổ phiếu giảm giá càng gia tăng. Đến đầu phiên giao dịch buổi chiều, hàng loạt mã blue-chips bị bán tháo và giảm sàn như GVR, VIB, TPB, LPB, MSB, CTG, HCM, PVD... Đến cuối phiên, trong rổ VN30 trên sàn TP.HCM chỉ có duy nhất cổ phiếu KDH giữ được sắc xanh giữa màu đỏ rực lửa trên bảng giá. Ngược lại, nhiều cổ phiếu ngân hàng lao dốc mạnh về giá sàn hoặc gần sàn như CTG, MBB, TPB, HDB, TCB, VPB... hay những mã không nằm trong rổ VN30 như MSB, LVB, thậm chí cổ phiếu bán lẻ những phiên trước vẫn còn được tranh mua nay cũng giảm sâu như MWG, MSN, PNJ... Thanh khoản của thị trường tăng hơn so với những phiên gần đây nhưng vẫn ở mức thấp so với tháng 6. Chỉ riêng trên sàn HOSE đat giá trị giao dịch hơn 21.848 tỉ đồng, tăng 47% so với phiên cuối tuần qua.