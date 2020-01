Cổ phiếu Sacombank giá 10.900 đồng, Kienlongbank rao bán 24.000 đồng

Mọi cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài đều có thể mua cổ phiếu do Kienlongbank chào bán và phải tuân thủ quy định của luật Tổ chức tín dụng về tỷ lệ sở hữu. Nhà đầu tư phải mua tối thiểu là 100.000 cổ phiếu. Nhiều khả năng các giao dịch mua nếu có sẽ được thực hiện theo phương thức thỏa thuận.

Báo cáo hợp nhất quý 4/2019 của Sacombank cho thấy lợi nhuận đạt 531,6 tỉ đồng, giảm 327,4 tỉ đồng so với quý 4/2018, tương đương giảm 38,1%. Lũy kế cả năm 2019, Sacombank đạt hơn 2.454,8 tỉ đồng, tăng 37% so với năm 2018.

Trong khi đó, cổ phiếu KLB của Ngân hàng Kiên Long phiên cuối cùng trước khi nghỉ Tết Canh Tý 2020 tăng trần lên 11.500 đồng/cổ phiếu. Tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2020, Kienlongbank công bố tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm 31.12.2019 đạt 51.093 tỉ đồng, tăng 20,76% so với năm 2018, hoàn thành 102,19% kế hoạch. Huy động vốn đạt 46.402 tỉ đồng, tăng 23,7% so với năm 2018 nhưng lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Kienlongbank chỉ đạt 86 tỉ đồng, giảm 204 tỉ đồng, tương đương giảm 70,4% so với năm 2018.