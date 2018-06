Cổ phiếu Techcombank giảm mạnh khi vừa chào sàn

Hơn 1,16 tỉ cổ phiếu TCB của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) chính thức đưa vào giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM với giá tham chiếu 128.000 đồng/cổ phiếu (CP). Nhưng ngay từ khi mở cửa thị trường, giá CP này đã giảm hết biên độ 20% xuống còn 102.400 đồng/CP. Điều này hoàn toàn trái ngược với diễn biến đang tăng khá mạnh của VN-Index trong phiên hôm nay cũng như các CP tài chính ngân hàng khác.



Tại sao cổ phiếu Techcombank bị bán mạnh trong phiên đầu giao dịch trong khi hầu hết các "đại gia" chào sàn đều tăng trần? Lý giải cho vấn đề này, nhiều nhà đầu tư chứng khoán cho rằng giá cổ phiếu chào sàn của Techcombank quá cao so với giá cổ phiếu ngân hàng đang niêm yết. Giá cổ phiếu này được đưa ra dựa trên thu nhập năm 2017 và đây cũng là năm đỉnh cao nhất trong hoạt động của Techcombank từ trước tới nay với lãi ròng ở mức 6.446 tỉ đồng, tăng gần gấp đôi so với năm 2016.

Theo bản cáo bạch lên sàn của Techcombank vừa công bố cho thấy ngân hàng này hiện đứng thứ 3 trong khối cổ phần tư nhân về mạng lưới chỉ sau Sacombank và ACB. Còn xét về tổng tài sản năm 2017 Techcombank cũng đứng thứ 6 trong nhóm các ngân hàng tư nhân đã niêm yết sau Sacombank, Ngân hàng Quân Đội - MBB, SHB, ACB và VPBank. Nếu so với các ngân hàng lớn nhất hệ thống thì tài sản của Techcombank chỉ bằng chưa đến 1/3 so với Vietcombank và VietinBank và chưa bằng 1/4 so với của BIDV. Còn xét về vốn chủ sở hữu, hết năm 2017 Techcombank đứng thứ 6 trong số các ngân hàng đã niêm yết sau MB, VPBank, BIDV, Vietcombank và VietinBank. Thế nhưng Techcombank đưa giá tham chiếu là 128.000 đồng/cổ phiếu và dù giảm sàn còn 102.400 đồng/CP thì giá này vẫn gấp đôi cổ phiếu của Vietcombank hiện có giá 57.000 đồng, hơn gấp 2 lần giá VPBank là 46.000 đồng, cao gấp 3,5 lần giá cổ phiếu MBB và BIDV đang xoay quanh mức 29.000 đồng/CP và cao gấp 8-9 lần so với giá cổ phiếu của Sacombank, Eximbank…

Trong 8 năm qua, cổ đông của Techcombank không nhận được cổ tức. Tuy nhiên theo kế hoạch nhà băng này công bố, sau khi lên sàn sẽ tiến hành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 1:2, tương ứng cổ đông sở hữu 1 CP sẽ nhận thêm 2 CP mới để tăng vốn điều lệ.

Tính đến giữa tháng 5, Tập đoàn Masan là cổ đông lớn nhất của Techcombank, sở hữu 14,99% vốn điều lệ công ty. Bên cạnh đó, một số quỹ đầu tư ngoại sở hữu tổng cộng 22,5% vốn.