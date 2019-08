Cổ phiếu Yeah1 không được cầm cố ký quỹ

Thêm 2 cổ phiếu trên, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện vay margin được tăng lên thành 59 cổ phiếu. Trong đó có cổ phiếu của những doanh nghiệp lớn như AGF - Công ty cổ phần XNK Thủy sản An Giang thuộc diện bị tạm ngừng giao dịch , AGR - Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do thuộc diện cảnh báo; BHN - Tổng công ty cổ phần bia-rượu-nước giải khát Hà Nội do kiểm toán không chấp nhận toàn phần báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2018 hay HVN của Vietnam Airlines do thời gian niêm yết dưới 6 tháng…