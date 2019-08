Công an mời khách hàng mua đất của Công ty Alibaba lên làm việc

Ngày 21.8, thoe thông tin từ Bộ Công an , cho biết hiện công an các địa phương như TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận đã gửi giấy mời làm việc với từng khách hàng mua đất của Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) để làm việc. Đồng thời kêu gọi khách hàng nhận thức các sai phạm của Công ty Alibaba và cung cấp các thông tin cho công an về các sai phạm của công ty này.