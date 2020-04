Công ty điện, nước, xà phòng lãi lớn trong mùa Covid-19

Công ty Nhiệt điện Hải Phòng (HND) ghi nhận doanh thu quý 1/2020 tăng 24% so với cùng kỳ năm 2019, lên 3.024 tỉ đồng. Kết quả HND có lợi nhuận sau thuế gấp đôi, lên mức 200 tỉ đồng. Theo công ty, doanh thu tăng nhờ sản lượng điệ n thực phát tăng 392,4 triệu kWh so với cùng kỳ năm trước và chi phí lãi vay giảm 24,3 tỉ đồng do dư nợ vay dài hạn giảm dần... Tương tự, Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC) cũng ghi nhận doanh thu thuần quý đầu năm nay đạt 2.233 tỉ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên doanh nghiệp này chỉ đạt lợi nhuận sau thuế 135 tỉ đồng, giảm 44%...