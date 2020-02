Corona kéo xuất khẩu sang Trung Quốc giảm hơn 35%

Theo đó, hết tháng 1, tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam với Trung Quốc đạt khoảng 8,3 tỉ USD, giảm gần 26% so với tháng 12.2019 và giảm gần 112% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc chỉ đạt 2,75 tỉ USD, giảm 35,3% so với tháng 12.2019 và nhập khẩu đạt 5,54 tỉ USD, giảm hơn 20%.

Thông thường, xuất nhập khẩu tháng Tết Nguyên đán giảm so với tháng trước tết. Đặc biệt, năm nay, tháng 1.2020 lại rơi vào dịp Tết Nguyên đán nên kim ngạch giảm mạnh hơn so với năm trước. Tuy nhiên, một lý do khác đến từ ảnh hưởng của dịch cúm do virus Corona đang hoành hành tại Trung Quốc và lây lan sang nhiều nước trên thế giới. Theo cơ quan hải quan, trong 3 ngày làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (ngày 30 và 31.1, ngày 3.2), xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc trung bình ngày chỉ đạt hơn 82 triệu USD, bằng 63% ngày làm việc bình thường trong tháng 1.2020. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu tính trung bình đạt 182,8 triệu USD mỗi ngày và cũng chỉ bằng gần 70% ngày làm việc thông thường trong tháng 1.

Trong tháng đầu năm, số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu và nhập khẩu đều giảm so với tháng cuối năm 2019. Cụ thể, trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 18,2 tỉ USD, giảm 19,4% so với tháng 12.2019 và tổng trị giá nhập khẩu đạt 18,42 tỉ USD, giảm 17,4% so với tháng 12.2019. Như vậy, Việt Nam đã nhập siêu 231 triệu USD trong tháng đầu năm nay.

Năm 2019, riêng thị trường Trung Quốc chiếm 22,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với 116,86 tỉ USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc chỉ đạt 41,41 tỉ USD, tương đương kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này năm 2018. Chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc tăng 15,2% với 75,45 tỉ USD.