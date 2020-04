Covid-19 có thể ‘thổi bay’ 280.000 tỉ doanh thu của 19 'ông lớn' nhà nước

Đó là những con số được Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước (UBQLV) nhắc đến trong một báo cáo hoả tốc gửi Thủ tướng tuần trước.

Cụ thể, báo cáo cho hay, trong trường hợp dịch Covid-19 kéo dài, giá dầu không phục hồi, doanh thu của các tập đoàn, tổng công ty sẽ giảm khoảng 279.767 tỉ đồng so với kế hoạch năm 2020. Trong đó, tính riêng 3 tháng đầu năm, dự kiến doanh thu của các tập đoàn, tổng công ty do UBQLV làm đại diện chủ sở hữu giảm khoảng 27.376 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Một trong những cái tên về sụt giảm doanh thu nặng nề là Tổng công hàng không Việt Nam (VNA). Theo đó, từ đầu năm đến cuối tháng 3, doanh thu hợp nhất của VNA giảm hơn 6.710 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước. Hãng bay quốc gia cũng là doanh nghiệp có số lỗ lớn nhất trong 19 ông lớn nhà nước, với 2.383 tỉ đồng, và là 1 trong 7 cái tên “không cân đối được thu chi”.

Thậm chí, nếu dịch kéo dài và đến quý 4 mới kết thúc, thì trong năm tài chính này, VNA sẽ giảmdoanh thu lên tới 72.411 tỉ đồng so với kế hoạch, khi chỉ cán mốc doanh thu khoảng hơn 38.100 tỉ đồng.

Báo cáo cho còn cho hay, VNA có lượng tiền dự trữ khoảng hơn 3.500 tỉ đồng nhưng đến nay đã cạn kiệt và tổng công ty này đang phải gia tăng vay ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu thanh toán.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Ông lớn ngành giao thông đã bị giảm hơn 800 tỉ đồng doanh thu trong quý 1 và khoản lợi nhuận sụt giảm so với cùng kỳ năm trước là 580 tỉ đồng. Dự kiến cả năm, doanh thu của ACV chỉ đạt hơn 11.300 tỉ đồng, giảm hơn 10.200 tỉ đồng so với kế hoạch cả năm; lợi nhuận dự kiến chỉ còn 1.476 tỉ đồng, giảm hơn 9.330 tỉ đồng so với kế hoạch đặt ra cho năm 2020.

Trong khi đó, hoạt động vận tải biển bị ngưng trệ khiến Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) giảm chừng 626 tỉ đồng doanh thu hợp nhất trong quý 1.2020, và riêng doanh thu công ty mẹ giảm khoảng 87 tỉ đồng so với cùng kỳ. Điều này kéo theo số lỗ hợp nhất sau 3 tháng đầu năm là 113 tỉ đồng, lỗ công ty mẹ hơn 90 tỉ đồng. Nếu dịch kéo dài đến hết quý 4, Vinalines dự tính doanh thu cả năm của công ty mẹ chỉ còn 1.270 tỉ, giảm gần 280 tỉ so với bản kế hoạch đầu năm.