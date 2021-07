Cửa hàng Bách hóa Xanh ở Long An tính tiền nhiều hơn lượng hàng bán ra

Theo ông Thạch, vào ngày 17.7, đường dây nóng UBND TP.Tân An nhận phản ánh của một số người người dân P.3 về việc họ mua 3 sản phẩm tại cửa hàng Bách hóa Xanh (ở P.3, TP.Tân An) và bị nhân viên thu ngân ở đây tính tiền khối lượng nhiều hơn khối lượng thực tế.

Cụ thể, khi đó khách hàng mua 0,75 kg thịt đùi heo bị tính tiền 1,3 kg; mua 0,6 kg cá nục bị tính tiền 1,2 kg; mua 1 kg cá saba bị tính tiền 1,6 kg. Sau khi người dân phản ánh, nhân viên thanh toán tiền Bách hóa Xanh đã trả lại tiền tính chênh lệch.

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành lập biên bản đối với cửa hàng Bách hóa Xanh này. Đồng thời đề nghị cửa hàng gửi công văn giải trình về Phòng Kinh tế TP.Tân An trước ngày 26.7. Phòng Kinh tế TP.Tân An yêu cầu cửa hàng Bách hóa Xanh chấp hành nghiêm về niêm yết giá, bán đúng giá đã niêm yết và đặc biệt là tính tiền đúng khối lượng mà người dân đã mua… Nếu cửa hàng tiếp tục vi phạm sẽ tiến hành lập biên bản xử phạt theo quy định của pháp luật.

UBND TP.Tân An kêu gọi người dân không hoang mang, không mua hàng tích trữ; doanh nghiệp không tăng giá hàng hóa vô lý trong lúc đại dịch Covid-19 hoành hành. Hiện toàn tỉnh Long An đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng. Vì vậy, TP.Tân An, tỉnh Long An khẳng định sẽ xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về giá, lợi dụng dịch bệnh để thu lợi bất chính, găm hàng, đầu cơ.