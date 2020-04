Cục Hàng không đề xuất tăng chuyến bay nội địa, bỏ quy định giãn cách ghế

Theo Cục Hàng không, sản lượng vận chuyển của các hãng hàng không từ 23 - 25.4 đạt hơn 10.000 khách/ngày (bằng 11% so với giai đoạn trước khi có dịch - tháng 1.2020). Hệ số sử dụng ghế trung bình đạt khoảng 63% so với cấu hình máy bay và đạt trên 90% so với số ghế được phép mở bán (do yêu cầu giãn cách hành khách trên máy bay cách nhau 1 ghế, nên số ghế tối đa mở bán trên máy bay là 66%).