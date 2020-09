Đặc sản các miền “đổ bộ” TP.HCM

Tập kết ở TP.HCM

Thích thú với món mít tố nữ đỏ và những quả thanh long vỏ vàng ruột trắng tại một gian hàng ở triển lãm, chị Lê Hồng (Q.Tân Bình, TP.HCM) cho hay chị là người gốc miền Trung nên rất thích sản phẩm tự nhiên. Đặc biệt là những món ăn được chế biến đơn giản như cá bống Sông Trà kho tiêu của Quảng Ngãi, tôm chua Huế, bánh tráng Tam Quan, món tré của Bình Định... “Tôi hay mua các món đặc sản miền Trung ở mấy chỗ chuyên bán hàng đặc sản. Riêng cá khô, nem chua, tôm khô... thì từ những tỉnh miền Tây như Bến Tre, Bạc Liêu, Kiên Giang. Nói chung giờ ở TP.HCM mà muốn mua gì của tỉnh, thành nào cũng có hết. Nhiều gia đình bạn bè, người quen của tôi cũng hay mua vậy”, chị Hồng nói.

Tính chung trong giai đoạn 2012 - 2019, với 8 năm thực hiện chương trình kết nối cung cầu hàng hóa giữa TP.HCM và các tỉnh, thành, đến nay có 3.193 hợp đồng, biên bản ghi nhớ được ký kết với giá trị thực hiện ước đạt bình quân 4.500 tỉ đồng/năm. Kết nối cung cầu hàng hóa đã trở thành sự kiện quan trọng, giải pháp thiết thực để triển khai hiệu quả chương trình hợp tác, khẳng định thương hiệu, tạo được sức lan tỏa lớn đến các địa phương. Trong lĩnh vực đầu tư, tính đến nay, có 28 DN bình ổn thị trường của TP.HCM đầu tư 47 nhà máy, cơ sở sản xuất; 63 trang trại, cụm trang trại nuôi trồng tại các tỉnh, thành Đông - Tây Nam bộ, tổng vốn đầu tư trên 18.000 tỉ đồng. Hoạt động liên kết, ứng vốn cho nông dân nuôi trồng, bao tiêu sản phẩm nông sản đạt 3.200 tỉ đồng/năm.

Dù sinh ra và lớn lên tại TP.HCM nhưng cô Ngọc An (Q.1, TP.HCM) cũng thường xuyên đặt mua các loại trái cây, món ăn đặc sản của nhiều tỉnh thành trên cả nước. Cô khoe vừa mua 2 kg khô cá lóc đồng 1 nắng của Bến Tre, 1 kg chả cá chiên từ Nha Trang. Trước đó, cô cũng thường gửi mua xoài cát Hòa Lộc từ An Giang; nem chua, bánh pía từ Sóc Trăng và các loại bơ, sầu riêng ở Đắk Lắk... vì tươi ngon, đúng vị của đặc sản ở vùng đó. Thậm chí, cô cũng thưởng thức thịt trâu gác bếp, bánh khẩu xén của người Tây Bắc (gần giống bánh phồng tôm miền Nam), nấm khô Sa Pa, cam Hàm Yên (Tuyên Quang), bò khô một nắng với muối kiến của Gia Lai... Cô Ngọc An nhận xét: “Các vùng miền trên cả nước của mình có nhiều món ngon lắm, đôi khi mình đi du lịch chỉ ghé thưởng thức một lần rồi về thích như món khô bò 1 nắng kèm muối kiến của Gia Lai nên ở tại Sài Gòn vẫn muốn mua để ăn. Hay món thịt trâu gác bếp giá nửa ký khoảng 500.000 đồng người nhà thích để lai rai khi có khách. Tính phí vận chuyển vào đây cao hơn nhưng vẫn chấp nhận được vì là đặc sản”. Dù vậy, cô cũng chỉ dám mua qua người quen vì chú trọng vấn đề an toàn thực phẩm.