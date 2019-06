Đăng ký xe phải có tài khoản ngân hàng: Khó khả thi

Đừng chỉ chăm chăm vào việc thu tiền Theo lãnh đạo một đội CSGT ở TP.HCM, hiện chưa tới 20% người vi phạm luật giao thông ở TP.HCM chấp hành xử lý vi phạm qua hình ảnh (phạt nguội), thì việc mỗi người khi đăng ký xe cần có tài khoản ngân hàng, để khi có vi phạm gì thì trừ vào tài khoản đó, nhìn chung sẽ giúp nâng cao hiệu quả của xử lý vi phạm qua hình ảnh, hay còn gọi là phạt nguội. Tuy nhiên, nhìn dưới góc độ khác, việc phạt nguội cũng nhằm vào mục đích nâng cao ý thức của người tham gia giao thông. Do vậy, không phải cứ chăm chăm vào việc thu tiền phạt là nâng cao được ý thức. “Chưa kể, tài khoản ngân hàng đó hằng năm mất phí duy trì thẻ, SMS banking, internet banking và đủ loại phí phát sinh sẽ khiến người dân khó chịu. Số người vi phạm luật giao thông là một con số rất nhỏ so với những người tham gia giao thông, có những người cả đời cũng chưa vi phạm luật giao thông bao giờ. Ở nước ngoài các cơ sở dữ liệu đồng bộ nên việc xử phạt qua tài khoản ngân hàng có khả thi, chúng ta thì ngược lại, các dữ liệu chưa được thống nhất, đồng bộ nên việc bắt mỗi người đăng ký xe phải có một tài khoản ngân hàng là chưa hợp lý”, vị CSGT này cho biết. Theo đại tá Phan Ngọc Truyền - Trưởng phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng, đây là xu hướng tiến bộ, nhưng cách thực hiện cụ thể như thế nào thì cần nghiên cứu kỹ, tránh tình trạng xâm phạm quyền tự do cá nhân; hay tránh việc đối phó bằng cách đăng ký tài khoản không sử dụng hoặc luôn rút hết tiền trong tài khoản. Vũ Phượng - Nguyễn Tú