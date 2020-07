Đấu giá đất Thủ Thiêm lấy tiền đầu tư, trả nợ

Theo dự kiến, trong tuần sau Hội đồng Thẩm định giá đất sẽ nghe báo cáo giá khởi điểm một số lô đất trước khi đưa ra đấu giá.

Tại buổi họp báo kinh tế - xã hội diễn ra sau đó, PV Thanh Niên đặt câu hỏi về tiến độ đấu giá các lô đất còn lại trong Khu đô thị mới (KĐTM) Thủ Thiêm và phương án sử dụng nguồn thu. Ông Nguyễn Thế Minh, Trưởng ban Quản lý (BQL) KĐTM Thủ Thiêm, cho biết theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, có 55 lô đất còn lại phải tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Ngoài ra, TP.HCM cho rà soát các dự án đã giao đất cho nhà đầu tư và chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đối với các dự án thuộc khu chức năng số 2c gồm 6 lô đất. Như vậy, KĐTM Thủ Thiêm sẽ có 61 lô được đem bán đấu giá, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Ông Phong chỉ ra 2 lý do khiến kinh tế TP.HCM tăng trưởng thấp: Thứ nhất, dịch vụ chiếm hơn 60% trong cơ cấu tổng sản phẩm kinh tế và đây là nhóm bị dịch Covid -19 tác động mạnh; thứ hai, số doanh nghiệp (DN) ở TP.HCM chiếm hơn 50% số DN của cả nước, nhưng hơn 90% là DN vừa và nhỏ, là nhóm dễ bị “gãy đổ” do dịch bệnh Covid-19 gây ra.

Trong phiên họp kinh tế - xã hội buổi sáng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết những năm qua, mức tăng trưởng kinh tế của TP.HCM đều trên 8%, năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm do tác động bởi cú sốc dịch Covid-19 nên kinh tế TP chỉ tăng trưởng 2%.

Đối với các lô đất còn lại, BQL KĐTM Thủ Thiêm tiếp tục giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật trước khi đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Đối với 3.970 căn hộ ở khu 38,4 ha (P.Bình Khánh, Q.2), ông Minh cho hay Trung tâm phát triển quỹ đất cho biết UBND TP.HCM đã phê duyệt phương án đấu giá, đến giữa tháng 8.2020 có giá khởi điểm và tổ chức đấu giá công khai.

Trả lời về quy trình bổ nhiệm ông Phan Trường Sơn, Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, có sơ hở gì mà TP mới bổ nhiệm thời gian ngắn thì đương sự bị khởi tố, bắt tạm giam, ông Trương Văn Lắm, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, cho biết sai phạm của ông Sơn tại thời điểm công tác ở Sở Xây dựng TP.HCM (giữ chức Trưởng phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản ). Theo ông Lắm, trong quy trình bổ nhiệm cán bộ ở TP.HCM không có quy định lấy ý kiến cơ quan chức năng của Bộ Công an. Do vậy, khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an điều tra và sau đó bắt giữ như thế nào thì Sở Nội vụ không nắm được. Còn quá trình lấy ý kiến của các cơ quan chức năng của TP.HCM, kể cả Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, để làm quy trình công tác cán bộ, đều không phát hiện vi phạm. Ông Lắm cho biết Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND và Thành ủy TP.HCM biện pháp chấn chỉnh trong thời gian tới.