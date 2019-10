Đấu giá “đất vàng” ở làng rau nổi tiếng Hội An

Không để xảy ra trường hợp “” bị bán với gía quá rẻ, gây thất thu ngân sách, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo: “Trước thời điểm tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất, trường hợp giá đất chuyển nhượng phổ biến trên thị trường tại khu vực lân cận thửa đất đấu giá có biến động tăng trên 20% so với giá khởi điểm đã được phê duyệt thì UBND thành phố Hội An chỉ đạo các đơn vị liên quan xác định lại giá khởi điểm, gửi Sở Tài chính chủ trì kiểm tra, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt theo đúng quy định”.

Thôn Trà Quế vốn nổi tiếng với, nằm cách khu phố cổ Hội An khoảng 3 km và cách biển An Bàng gần 2 km hiện đang hút một lượng lớn du khách quốc tế . Đất ở nơi đây “nóng sốt” từng ngày, nhất là khi dự án nạo vét sông Cổ Cò (hay còn gọi Lộ Cảnh giang) nối Hội An với thành phố Đà Nẵng chuẩn bị khởi công.