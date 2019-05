Đầu tư điện mặt trời lãi lớn

Lãi tăng mạnh

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC) báo cáo quý 1 năm nay đạt tổng doanh thu hơn 1.709 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 242,6 tỉ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Hay Tổng công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW), cũng báo đạt tổng doanh thu gần 8.577 tỉ đồng, chỉ tăng 2% so với cùng kỳ năm 2018 nhưng có lãi gần 916 tỉ đồng, tăng 17%.

Tương tự với Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình, lãi ròng sau thuế đạt 3,45 tỉ đồng, cũng tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính do sản lượng điện trong 3 tháng đầu năm nay cao hơn khiến doanh thu mang về cũng tăng lên.

Đáng chú ý, một số công ty đã đầu tư vào điện mặt trời hiện ghi nhận lợi nhuận lớn. Đó là Công ty cổ phần điện Gia Lai (GEG) báo cáo doanh thu thuần đạt 174 tỉ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước do ghi nhận trọn vẹn doanh thu từ 2 Nhà máy điện mặt trời Phong Điền (Huế) và Krông Pa (Gia Lai). Sản lượng của hai nhà máy điện mặt trời đóng góp hơn 41 triệu kWh, chiếm 51% tổng sản lượng điện của GEG. Từ đó giúp cho lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 56 tỉ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước và biên lợi nhuận ròng đạt 32%. Công ty xác định 2019 sẽ là năm đỉnh cao của điện mặt trời khi dự kiến vận hành thêm 5 nhà máy với tổng công suất là 240 MWp, đưa danh mục năng lượng mặt trời hòa lưới lên 7 nhà máy với 358 MWp. Do đó công ty dự kiến tổng doanh thu cả năm đạt 1.014 tỉ đồng, tăng trưởng 74% và lợi nhuận trước thuế đạt 240 tỉ đồng, tăng 16% so với thực hiện 2018.

Bản thân Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) cũng đạt lợi nhuận sau thuế sau 3 tháng đầu năm nay là 14,28 tỉ đồng, tăng 163% so với đầu năm 2018. Công ty giải thích do một số công ty con hiệu quả hơn nên biên độ lợi nhuận tốt. Bamboo Capital là một trong những doanh nghiệp đang đẩy mạnh đầu tư vào mảng năng lượng tái tạo. Tại Đại hội cổ đông thường niên 2019 vừa qua, lãnh đạo công ty cho biết năm nay là thời điểm hai mảng bất động sản và năng lượng chính thức ghi nhận doanh thu. Trong đó, hai dự án năng lượng mặt trời với công suất 40 MW và 100 MW tại tỉnh Long An đưa vào hoạt động vào tháng 6.2019, sẽ tạo thêm một nguồn doanh thu mới ổn định lâu dài. Đến năm 2020, cơ cấu doanh thu lần nữa có sự chuyển dịch mạnh, trong đó doanh thu bất động sản sẽ giảm dần và doanh thu từ bán năng lượng do các trang trại năng lượng mặt trời đã phát điện thương mại chiếm tỷ trọng cao hơn…

Đầu tư tiền tỉ xây lắp điện mặt trời

Chí Nhân Nhiều công ty đã mạnh dạn đầu tư vào điện mặt trời

Với xu hướng năng lượng tái tạo sẽ ngày càng phổ biến, ngoài các công ty ngành điện thì một số doanh nghiệp khác gần đây cũng mạnh tay đầu tư vào lĩnh vực này. Có thể kể đến như Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai (ASM) mới đây công bố sẽ chi 25,5 tỉ đồng để mua 85% vốn Công ty cổ phần điện mặt trời EuroPlast Long An. Công ty Điện mặt trời EuroPlast Long An vừa được thành lập vào tháng 3.2018 và dự án đầu tiên là nhà máy điện mặt trời EuroPlast Long với tổng mức đầu tư 1,157 tỉ đồng. Nhà máy có công suất 50 MW, xây dựng trên diện tích 58,6 ha. Dự kiến, nhà máy sẽ hoàn thành và phát điện trước tháng 6.2019, kết nối trực tiếp với hệ thống điện quốc gia.

Hay Công ty cổ phần Licogi 16 (LCG) chuyên về xây dựng đã thông qua công ty con Đầu tư Năng lượng tái tạo Licogi 16 Gia Lai quyết định đầu tư nhiều dự án như giai đoạn 2 của nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc (năm 2021) với công suất 25 MWp; Dự án nhà máy điện mặt trời Nhơn Hải 35 MWp tại tỉnh Ninh Thuận; Dự án điện gió Hướng Hóa 1, công suất 48 MWp; Điện gió Hướng Hóa 2, công suất 48 MWp ở Quảng Trị với tiến độ đầu tư trong giai đoạn từ quý 2/2019 đến quý 3/2021…

Một công ty xây dựng khác là Công ty cổ phần Fecon đã thông qua phương án tăng vốn góp vào Công ty cổ phần Năng lượng Vĩnh Hảo 6 (Vĩnh Hảo 6). Công ty Fecon đã thông qua kế hoạch đầu tư vào 6 dự án điện mặt trời và điện gió tại Ninh Thuận, Bình Phước, Bến Tre, Đắk Lắk… trong thời gian tới.

Thông tin từ Trung tâm điều độ Hệ thống điện quốc gia cho biết, dự kiến đến cuối tháng 6 tới sẽ có tổng cộng 88 nhà máy điện mặt trời đóng điện lần đầu và đa số tập trung trong 3 tháng từ tháng 4 - 6. Các dự án tập trung tại khu vực miền Trung và miền Nam do thuận lợi về điều kiện bức xạ. Đây được xem là một kỷ lục về số lượng các nhà máy điện mặt trời hòa lưới điện quốc gia trong thời gian ngắn.

Quyết định khuyến khích của Chính phủ dành cho các nhà máy điện mặt trời hòa lưới trước tháng 7.2019 được bán với giá ưu đãi 2.086 đồng/kWh trong vòng 20 năm là một trong những nguyên nhân chính góp phần thúc đẩy các đơn vị đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo gần đây. Đối với các dự án hoàn thành sau đó thì giá điện mặt trời sẽ giảm xuống, dự kiến chỉ còn từ 1.525 - 1.916 đồng/kWh đối với các tỉnh phía nam…