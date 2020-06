Thủ tướng cho rằng do cả cung và cầu của nền kinh tế đều yếu vì dịch Covid-19 nên trong thời gian tới phải lấy cung làm chủ đạo và đẩy mạnh cầu của nền kinh tế; trong đó đẩy mạnh kích cầu thị trường nội địa, cả về tiêu dùng cá nhân. Thủ tướng phát biểu tại cuộc họp Chính phủ thường kỳ ngày 2.6 Ảnh: Quang Hiếu Hôm qua (2.6), dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc , Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 5. Trọng tâm của cuộc họp là thảo luận về các giải pháp khôi phục đà tăng trưởng của nền kinh tế khi chúng ta đã đẩy lùi được dịch bệnh Covid -19.

Nhiều điểm sáng tháng 5

Báo cáo của Bộ KH-ĐT về các chỉ tiêu kinh tế xã hội cho biết, tính chung 5 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm 3,9%. Nếu loại trừ yếu tố giá thì giảm 8,6% (cùng kỳ năm 2019 tăng 8,5%).

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa chịu ảnh hưởng mạnh của dịch Covid-19 khiến đơn hàng giảm mạnh. Song tín hiệu mừng là Việt Nam vẫn duy trì được xuất siêu sau 5 tháng đầu năm 2020.

Theo Bộ Công thương, Việt Nam có cơ cấu dân số trẻ; chi tiêu hộ gia đình dự báo tăng trung bình 10,5%/năm và sẽ lên mức 714 USD/tháng vào năm 2020... Về tiềm năng phát triển, thị trường phân phối của Việt Nam được đánh giá là thị trường hấp dẫn khi thu nhập bình quân của người dân ngày càng cao, tầng lớp trung lưu đang tăng rất nhanh, tỷ lệ tiêu dùng so với GDP của Việt Nam cũng thuộc loại cao so với các nước trong khu vực, trên 70%.

Ngay trong tháng 5 - tháng đầu tiên sau giãn cách, nền kinh tế bắt đầu giai đoạn “bình thường mới” và đã lóe lên những tia hy vọng mới. Số liệu thống kê cho thấy, đã có 5.056 doanh nghiệp trở lại hoạt động trong tháng 5, tăng 32,7%.

Trong khi đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 26,9%; xuất khẩu tăng 5,2% so với tháng trước... Doanh thu hoạt động thương mại, dịch vụ tháng 5 tăng mạnh 26,9% so với tháng trước nhưng vẫn giảm 4,8% so với cùng kỳ năm 2019. Đáng chú ý, nếu kim ngạch xuất khẩu hàng hóa thực hiện tháng 4 chỉ đạt 17,5 tỉ USD, thấp hơn 2,1 tỉ USD so với số ước tính trước đó thì sang tháng 5, con số ước tính tích cực hơn, với 18,5 tỉ USD, tăng 5,2% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2020, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 1,9 tỉ USD.

Đánh giá về tình hình, Thủ tướng cho rằng do cả cung và cầu của nền kinh tế đều yếu do dịch Covid-19 vừa rồi, cho nên trong thời gian tới phải lấy cung làm chủ đạo và đẩy mạnh cầu của nền kinh tế. Thủ tướng dẫn chứng, trong tháng 5 vấn đề khôi phục thị trường nội địa với sức sống mạnh mẽ đã được phát động. Các trung tâm du lịch lớn đón nhiều du khách nội địa. Các hãng hàng không trở lại hoạt động tương đối nhộn nhịp.

“Hoạt động sản xuất công nghiệp có tín hiệu phục hồi so với tháng trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 tăng 11,2% so với tháng trước. Chỉ số nhà quản trị mua hàng của Việt Nam đã tăng 10 điểm trong tháng 5.2020, một trong những mức tăng cao nhất của khu vực Đông Nam Á.

Hoạt động bán lẻ hàng hóa và dịch vụ có xu hướng tăng trở lại, tăng 26,9% so tháng trước. Giải ngân vốn đầu tư công tăng 17,5%, thể hiện bước đầu có chuyển động”, Thủ tướng nói và yêu cầu tất cả cơ quan của Chính phủ, địa phương cần có chương trình hành động triển khai nghị quyết này, đặc biệt là đầu tư công ở các ngành, các địa phương.

Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh kích cầu thị trường nội địa, cả về tiêu dùng cá nhân, thương mại dịch vụ và đánh giá cao Bộ VH-TT-DL và các hiệp hội có những chương trình kích cầu du lịch nội địa tốt.

Lo ngại giá hàng hóa tăng

Tại buổi họp báo diễn ra chiều cùng ngày, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, cho biết thêm kích cầu nội địa cũng được các thành viên Chính phủ thảo luận sôi nổi tại cuộc họp. “Bộ trưởng VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện nói du lịch dịch vụ đã tăng hàng trăm phần trăm trong tháng 5. Nhưng tôi nói đáng ra phải tăng cả hàng nghìn mới phải vì so với tháng 4 là rất thấp”, ông Dũng kể.

Tương tự, ông Dũng cho biết hoạt động thương mại cũng tăng mạnh. Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5.2020 tăng 26,9% so với tháng trước nhưng “điều này cũng dễ hiểu, vì chỉ tính riêng 24 triệu học sinh đi học trở lại sau thời gian cách ly cũng đã bổ sung rất lớn về sức mua”.

Điều tra, minh bạch nghi án hối lộ của Tenma Việt Nam Tại cuộc họp báo, Chánh văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô cho biết nghi án Công ty TNHH Tenma Việt Nam (Tenma Việt Nam) đã được Thủ tướng chỉ đạo rất rõ ràng, phải kiên quyết làm sớm. Bộ Công an đã chỉ đạo Công an Bắc Ninh tiến hành xác minh, làm việc với doanh nghiệp để thu thập tài liệu. “Lãnh đạo Bộ cũng đã chỉ đạo cục nghiệp vụ liên hệ với đối tác Nhật đề nghị cung cấp thêm thông tin, làm minh bạch, rõ ràng, chống thất thu thuế”, Chánh văn phòng Bộ Công an khẳng định. Trước đó, các cơ quan thông tấn của Nhật, trong đó có tờ Asahi Shimbun, đã đăng tin Công ty sản xuất nhựa Tenma tự nguyện báo với công tố viên quận Tokyo (Nhật) rằng Tenma Việt Nam đã hối lộ 2 lần với tổng số tiền khoảng 25 triệu yen (5 tỉ đồng) cho một số quan chức hải quan và ngành thuế địa phương, để được giảm thuế. Liên quan đến nghi án này, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Kamiya Yoshitaka, nguyên Tổng giám đốc Tenma Việt Nam, cho biết đã làm việc tại công ty này 4 năm, đến 2017 đã nghỉ làm việc và chuyển sang làm việc tại Công ty Kyowa tại Hải Phòng. “Tôi đã nghỉ việc tại Tenma Việt Nam từ tháng 1.2017 và thời gian làm việc không có vấn đề gì với thuế, hải quan và không liên quan gì đến nghi vấn hối lộ của công ty này”, ông Kamiya Yoshitaka khẳng định. Hiện chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của Tenma Việt Nam, là ông Yoshida Harihiko. Phía Tenma Việt Nam vẫn im lặng kể từ khi vụ việc xảy ra.

Tuy nhiên, điều mà nhiều thành viên Chính phủ lo ngại là giá cả nhiều mặt hàng tăng, kéo theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng. “Tôi cũng tranh luận với Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Thế Phương, là giá xăng dầu giảm, các gia đình tiết kiệm chi tiêu nhưng sao CPI tăng”, ông Dũng kể, đồng thời nói về giá thịt heo, Bộ NN-PTNT dù đã có rất nhiều nỗ lực nhưng giá thịt heo vẫn cao.

“Thủ tướng nêu rõ quan điểm là giải quyết căn cơ, bài bản vấn đề giá thịt heo cao nhưng cũng tránh những thời điểm thịt heo rớt giá, ảnh hưởng xấu đến ngành chăn nuôi. Cần phải khuyến khích đầu tư quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại, đặc biệt là giải quyết tốt khâu đầu vào, giống, thức ăn, kết hợp với nhập khẩu để giữ giá thịt heo ổn định”, ông Dũng thông tin.

