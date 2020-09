Đề xuất ô tô không dừng quá 5 phút, có khả thi ?

Quy định trừ điểm giấy phép lái xe được thực hiện như thế nào ? Một trong những nội dung đáng chú ý trong dự thảo luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ là trừ điểm giấy phép lái xe (GPLX). Theo đó, GPLX được cấp 12 điểm/năm. Điểm của GPLX sẽ bị trừ mỗi khi người điều khiển phương tiện vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Liên quan đến quy định này, đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó cục trưởng Cục CSGT, cho biết: “Trong thời hạn một năm kể từ lần trừ điểm gần nhất, nếu người lái xe không bị trừ hết điểm, thì cơ quan chức năng sẽ cấp lại 12 điểm để áp dụng cho năm kế tiếp. Trong một năm mà tài xế không vi phạm, thì sẽ không được cộng tích lũy điểm sang năm kế tiếp. Tài xế bị trừ hết điểm sẽ phải sát hạch lại GPLX”. Đại tá Bình cho biết thêm quy định trừ điểm tạo cho người tham gia giao thông biết rằng mình phải chấp hành tốt để bảo vệ điểm của mình, để mình được lái xe. Ngoài ra, Bộ Công an đang nghiên cứu để đề xuất điểm GPLX cũng là một trong những căn cứ để nhà nước xây dựng chính sách bảo hiểm trách nhiệm đối với bên thứ 3 của chủ xe cơ giới. Nếu những lái xe có nguy cơ rủi ro cao, thì mức bảo hiểm sẽ cao. Ngược lại, lái xe chấp hành tốt thì sẽ có lợi trong việc tham gia bảo hiểm. Cũng theo đại tá Bình, để thực hiện quy định nêu trên, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục CSGT tiến hành và triển khai đồng bộ phần mềm xử lý vi phạm. Khi phần mềm này ra đời thì toàn bộ phương tiện vi phạm, GPLX của người vi phạm sẽ có trong hệ thống phần mềm; cơ quan ra quyết định phạt đều phải nhập dữ liệu vào hệ thống này, đó là dữ liệu rất quan trọng để theo dõi song song với dữ liệu quản lý cấp, cấp đổi GPLX. Công tác này không phát sinh thêm thủ tục hành chính với người dân. Mặt khác, người dân cũng dễ dàng sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin để kiểm tra; ví dụ, lái xe vi phạm vượt đèn đỏ sẽ biết trong hệ thống theo dõi mình bị mất bao nhiêu điểm.