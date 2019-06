Đề xuất tạm sử dụng đất trống làm bãi đậu xe container

Với vị trí chiến lược, Dĩ An đang là tầm ngắm của giới đầu tư địa, bởi triển vọng phát triển kinh tế của khu vực rất lớn. Đến nay, so với các khu vực khác của Bình Dương, Dĩ An đã có vị thế nổi trội.