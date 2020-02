Dệt may, điện tử, ô tô sắp dừng sản xuất vì đói nguyên liệu

Thông tin trên được ông Trương Thanh Hoài, Cục trưởng Cục Công nghiệp, cho biết tại cuộc họp chiều 26.2 của Bộ Công thương để bàn về tình hình sản xuất trước diễn biến của dịch Covid-19.

Theo ông Hoài, các ngành sản xuất Việt Nam đang chịu tác động lớn từ dịch bệnh Covid-19, thậm chí nhiều doanh nghiệp (DN) đối diện việc tạm ngừng sản xuất vì thiếu nguyên vật liệu, do nguồn cung từ các nước có dịch Covid-19 bị giảm, như Trung Quốc , Hàn Quốc. Cụ thể, các biện pháp kiểm soát dịch bệnh của cả Việt Nam - Trung Quốc khiến việc thông quan các lô hàng nhập khẩu khó khăn hơn. Thứ hai, các nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu cho Việt Nam tại Trung Quốc cũng đang tạm ngừng, hoặc hoạt động rất ít do dịch bệnh. Mặt khác, do công nghiệp chế biến, chế tạo được tổ chức theo chuỗi giá trị rất chặt chẽ, nên việc tìm được ngay nguồn thay thế là hết sức khó khăn.