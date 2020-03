Địa ốc Him Lam Land tố bị Metro Star vu khống, bôi nhọ danh dự

Trong Thông cáo báo chí mới nhất gừa gửi đi, Địa ốc Him Lam cho biết: Vừa qua, trong Công văn của Công ty TNHH Đầu tư Metro Star gửi cho Công ty TNHH XTĐT và TV Bất Động Sản Sài Gòn – đơn vị vận hành Diễn đàn VietnamPropertyForum (sau đây gọi tắt là “Diễn đàn”) - có đề cập nội dung: “Bài viết của Diễn Đàn do Công ty TNHH XTĐT và TV Bất Động Sản Sài Gòn vận hành và Công ty CP Kinh Doanh Địa Ốc Him Lam tài trợ để tấn công một công ty bất động sản cùng ngành là sai với chức năng cho phép, sai với thông lệ thị trường bất động sản , ngoài ra những thông tin sai lệch về chúng tôi là vi phạm pháp luật về hình sự, an ninh mạng, cạnh tranh không lành mạnh và đặc biệt vi phạm đạo đức kinh doanh…”.

Theo nội dung này, Công ty TNHH Đầu tư Metro Star cho rằng Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam là đơn vị tài trợ Diễn đàn với mục đích tấn công một công ty bất động sản cùng ngành, mà cụ thể là công ty TNHH Đầu tư Metro Star.

Sau khi nhận được những thông tin trên, Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam đã ngay lập tức gửi Công văn số 003 đến Công ty TNHH Đầu tư Metro Star khẳng định Him Lam không có bất kỳ ký kết hợp tác, tài trợ với Diễn đàn này.

Trong Công văn nêu rõ: “Các thông tin mà Công ty TNHH Đầu tư Metro Star đưa ra là hoàn toàn không có căn cứ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của thương hiệu Him Lam Land và các dự án đã, đang triển khai.” Phía Him Lam cũng đề nghị Công ty TNHH Đầu tư Metro Star có văn bản chính thức đính chính lại nội dung trong Công văn đã phát hành trước đó; đồng thời xin lỗi công khai để trả lại uy tín cho thương hiệu Him Lam Land.

Tuy nhiên trong Công văn phản hồi số 471/2020/MS ngày 10.3 của Metro Star hoàn toàn không đính chính cũng như không xin lỗi công khai Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam.

Đạ diện Him Lam đánh giá Công ty TNHH Đầu tư Metro Star đã có hành vi bịa đặt, vu khống, bôi nhọ danh dự của Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam. Đồng thời, Công ty TNHH Đầu tư Metro Star cũng né tránh trách nhiệm, không thể hiện thiện chí hợp tác cùng giải quyết sự việc nêu trên.

"Chính vì vậy những hành động của Công ty TNHH Đầu tư Metro Star là không thể chấp nhận được và vi phạm nghiêm trọng đạo đức của một doanh nghiệp. Do vậy, Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam sẽ nhờ đến sự can thiệp của luật pháp để đảm bảo lấy lại được uy tín và tên tuổi của doanh nghiệp" - thông cáo mới nhất của Him Lam nêu rõ.

Thanh Niên sẽ tiếp tục tìm hiểu và đưa tin vụ việc này