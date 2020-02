Dịch bệnh thổi bay giá vàng ngày Thần Tài?

Nhu cầu mua vàng lấy hên ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng giêng) năm nay nhiều khả năng hoàn toàn trái ngược những năm trước: không có cảnh xếp hàng rồng rắn khi khách hàng e ngại đến những nơi đông người trước dịch viêm phổi cấp do vi rút Corona chủng mới vẫn đang diễn biến phức tạp.

Trưa 2.2, tại tiệm vàng Mi Hồng (khu vực chợ Bà Chiểu, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), khách hàng ra vào khá nhộn nhịp. Nhưng so với cùng thời điểm năm ngoái, khi khách hàng phải chen nhau, xe để tràn ra lòng đường để mua vàng Thần Tài thì rõ ràng lượng khách năm nay sụt giảm khá nhiều. Tiệm vàng Kim Phát gần đó cũng chỉ có khoảng 5 - 7 khách. Những tiệm vàng phía trước chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh), quanh khu vực chợ Bến Thành (Q.1), chợ Tân Định (Q.1)... đều rơi vào tình cảnh vắng khách.

Lý do lớn nhất cho tình trạng này là năm nay, ngày vía Thần Tài (3.2) rơi đúng vào thời điểm dịch bệnh do vi rút Corona bùng phát. Tâm lý nhiều người ngại nơi đông đúc. Để thu hút khách hàng, nhiều doanh nghiệp (DN) vàng đã yêu cầu toàn bộ nhân viên đeo khẩu trang, tặng khẩu trang cho khách hàng...

Để phục vụ khách hàng, hầu hết các DN đẩy mạnh bán vàng online và giao hàng tận nơi để hỗ trợ khách không phải đến nơi đông người. Một số đơn vị lại làm việc sớm, làm việc cả ngày nghỉ để không tập trung quá đông vào một ngày. Đơn cử Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC năm nay lên kế hoạch làm việc cả ngày thứ bảy và chủ nhật (tức mùng 8 và 9 âm lịch), phân bố các khu vực mua bán, bốc số thứ tự cho khách... Tuy nhiên như nói trên, diễn biến thị trường ngoài dự báo. Khách hàng đến mua vàng rải rác trong 2 ngày mùng 8 và 9 không có cảnh chen lấn như mọi năm. Ở khu vực bán lẻ vàng, khách không mất nhiều thời gian chọn sản phẩm và thanh toán. Khu vực khách mua vàng có trị giá trên 300 triệu đồng trên tầng 2 của công ty (đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1) cũng khá thông thoáng, thỉnh thoảng vài khách vào giao dịch. Đại diện Công ty SJC cho hay mãi lực thị trường ngày vía Ngọc Hoàng (ngày 2.2, tức mùng 9 tết) giảm khoảng 30% kể cả bán lẻ và sỉ nữ trang. Những năm trước, các khách hàng mua sỉ nữ trang (những tiệm vàng nhỏ) của công ty về bán giao dịch tới tấp nhưng nay trước dịch cúm Corona, họ cũng không dám lấy hàng. Riêng đối với vàng miếng SJC , mãi lực thị trường khá chậm, không những với khách mua vàng mà cả bán ra. Tại Bảo Tín Minh Châu (Hà Nội) đến thời điểm chiều 2.2, lượng khách đặt mua trước chỉ tăng khoảng 20 - 30% so với cùng kỳ năm 2019.

Dù vậy, các đơn vị kinh doanh vàng cũng chuẩn bị sản lượng vàng khá lớn cho ngày Thần Tài. Ông Dương Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, cho biết DN đã tung ra 280.000 sản phẩm, tăng 30% so với dịp Thần Tài năm ngoái để đáp ứng nhu cầu của người dân. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận tiếp tục tung ra dòng sản phẩm vàng miếng Tài - Lộc với một mặt khắc chữ, mặt còn lại chạm khắc biểu tượng của năm Canh Tý.

Sáng 2.2, giá vàng tiếp tục tăng mạnh từ 50.000 - 200.000 đồng so với chiều 1.2 nhưng đến chiều đã bị “thổi bay” từ 50.000 - 350.000 đồng/lượng tùy đơn vị. Các tiệm vàng như Mi Hồng chiều 2.2 giảm giá vàng miếng SJC 350.000 đồng/lượng so với buổi sáng, mua vào còn 44 triệu đồng/lượng, bán ra 44,55 triệu đồng/lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng SJC 100.000 đồng mỗi lượng, mua vào còn 44,35 triệu đồng/lượng, bán ra 44,85 - 44,87 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn của đơn vị này có mức giảm nhanh hơn với 150.000 đồng/lượng, mua vào còn 44,5 triệu đồng/lượng, bán ra 45,05 - 45,15 triệu đồng/lượng... Lực bán vàng trên thị trường tăng cao hơn so với mua vào là nguyên nhân chính khiến vàng giảm giá mạnh. Theo nhận định của một người kinh doanh vàng có thâm niên hơn 30 năm, các đơn vị kinh doanh vàng giảm giá để kích thích nhu cầu thị trường, nếu không ngày Thần Tài năm nay coi như “vỡ trận”. Giá bán vàng miếng SJC lên 44,4 - 44,5 triệu đồng/lượng là mức cao nhất gần đây nên nhiều người đã thực hiện bán vàng chốt lời. Những năm trước đây đến ngày Thần Tài, giá vàng bị đẩy giá quá cao và diễn ra cảnh hỗn loạn, có lúc tăng 1 triệu đồng/lượng chỉ trong ngày. Qua ngày Thần Tài, giá giảm mạnh nên nhiều người rút kinh nghiệm bán vàng thay vì mua vào hoặc ôm giữ. Năm nay có dịch cúm Corona, vàng được quan tâm như một tài sản trú ẩn nhưng giới kinh doanh có lời là bán dù rằng dự báo giá vàng thế giới mở cửa tuần này sẽ tăng cao.