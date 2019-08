Dịch tả lợn châu Phi gây thiệt hại nặng ở Đồng Nai

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Văn Quang, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi thú y tỉnh Đồng Nai, cho biết từ khi tỉnh này xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên (17.4) đến nay, cả 11 huyện, TP đều có dịch. Các địa phương đã phải tiêu hủy tổng cộng 275.000 con lợn của 2.795 nông hộ, trang trại. Hiện tổng đàn lợn ở Đồng Nai còn khoảng 1,8 triệu con, giảm 700.000 con so với trước khi có dịch.

Lý giải về nguyên nhân dịch tả lợn châu Phi bùng phát mạnh, ông Quang cho rằng do người chăn nuôi chưa làm tốt các giải pháp an toàn sinh học. Cũng theo ông Quang, dịch bệnh xảy ra thì không những người chăn nuôi thua lỗ mà ngân sách cũng tốn kém. Mới đây Đồng Nai phải xin T.Ư hỗ trợ 800 tỉ đồng để chi trả thiệt hại cho người dân vì quỹ dự phòng của huyện và tỉnh không đủ trả. “Để chấm dứt dịch bệnh không ai có thể làm thay mà chính người nuôi phải nỗ lực, phải thực hiện tốt các biện pháp an toàn sinh học, nếu không làm được thì đừng nuôi và tái đàn vì sẽ tiếp tục mắc bệnh và thua lỗ”, ông Quang khuyến cáo.