Điện thoại ‘Made in Vietnam’ thu về gần 10 tỉ USD sau 2 tháng

Theo Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm nay có 9 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm 73,8% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, điện thoại và linh kiện tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam trong khi nhiều ngành sản xuất công nghiệp và xuất khẩu khác gặp khó khăn do dịch Covid-19 chưa được kiểm soát trên toàn cầu.

Trong 2 tháng đầu năm, trị giá xuất khẩu của nhóm hàng điện thoại và linh kiện ước tính đạt 9,3 tỉ USD, chiếm 19,2% tổng kim ngạch xuất khẩu và tăng cao ở mức 22,8% so với cùng kỳ năm trước. Đóng góp vào tốc độ tăng cao này chủ yếu do chỉ số sản xuất ngành sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng khá 21,2%, trong đó ngành sản xuất thiết bị truyền thông (chiếm phần lớn là sản phẩm điện thoại và linh kiện) tăng 22,9%. Cụ thể, sản lượng điện thoại di động đạt 35 triệu chiếc, tăng 1,2%; sản xuất linh kiện điện thoại đạt 95.400 tỉ đồng, tăng 55,7%. Thị trường xuất khẩu lớn của nhóm hàng này chủ yếu vẫn là EU, Mỹ và Trung Quốc . Riêng điện thoại và linh kiện từ Việt Nam sang Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm đạt gần 2,5 tỉ USD, tăng cao 103,9% so với cùng kỳ năm trước.