Doanh nghiệp dệt may vào cuộc sản xuất khẩu trang

Không thiếu nguyên liệu sản xuất Trả lời Thanh Niên chiều 5.2, đại diện Tổng công ty may Đồng Nai cho biết không thiếu vải để sản xuất khẩu trang y tế vì nguồn nguyên liệu chính là hạt nhựa do công ty nhập khẩu từ nhiều nước. Do nhu cầu khẩu trang y tế trên thị trường gia tăng đột ngột, vượt quá nhiều lần năng lực sản xuất của các đơn vị sản xuất nên cung không đủ cầu. Vì vậy Tổng công ty may Đồng Nai đang nghiên cứu để đưa vào may khẩu trang dùng 1 lần bằng vải không dệt kháng khuẩn do chính mình sản xuất. Hiện có một số DN dệt may lớn đã mua thêm vải không dệt kháng khuẩn từ tổng công ty để may kèm với lớp vải cung cấp cho nhân viên sử dụng vì lượng công nhân, nhân viên của các công ty may rất đông.